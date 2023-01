Así te desea Maryse un Feliz Año Nuevo 2023

Maryse fue una de las mujeres más recordadas de hace unos años en WWE, pues logró el Campeonato de Divas en dos ocasiones. De hecho, su primer reinado fue bastante destacable, pues duró 212 días con el título, e históricamente, su reinado con el ya extinto Campeonato de Divas WWE, fue el tercero más largo de la historia, solamente siendo superada por Nikki Bella y por AJ Lee.

Sin embargo, las cosas no terminaron muy bien para Maryse en su primera etapa con WWE, pues fue despedida en octubre de 2010, luego de haberse sometido en agosto a una cirugía para tratar una hernia abdominal. Pero, la buena relación de The Miz, esposo de Maryse desde 2014 y su novio desde 2008, la mantuvo cercana a la compañía.

Pudo volver en cualquier momento a WWE, pero decidió enfocarse en su familia y en ser madre de sus dos hijos, Monroe Sky y Madison Jade Mizanin hasta que regresó en 2016 como manager del Miz. Y en 2018, se animó a regresar al ring en septiembre de ese año, siendo derrotada por Brie Bella por descalificación en un SmackDown, y luego, en Hell in a Cell 2018, derrotando a Brie Bella y a Daniel Bryan junto a su esposo The Miz en una lucha intergénero.

Su más reciente combate, fue también al lado de su esposo, pero esta vez una derrota contra Beth Phoenix y Edge en el Royal Rumble 2022. No se sabe si en el 2023 también volverá al ring Maryse, pero la luchadora francesa, ha aprovechado el Año Nuevo para desearnos un año lleno de paz, amor, bendiciones, bondad, trabajo, amistad, dinero y salud.

Lo ha hecho a través de tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram, de la cual compartimos una de ellas a continuación:

Maryse y su esposo, The Miz, terminaron el año 2022 compartiendo en familia. Ellos, dejaron ver a través de Instagram, que tuvieron un momento de gran felicidad, al estar juntos en un jacuzzi, acompañados de una buena bebida para adultos.

Maryse también dejó a los fans sorprendidos con una serie de imágenes que compartió para festejar la Navidad, el pasado 24 de diciembre:

.@mikethemiz is always on the nice list 🎄 pic.twitter.com/OLQEow34wk

— Maryse Mizanin (@MaryseMizanin) December 23, 2022