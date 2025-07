Así son los chats grupales privados de Cody Rhodes

Como cualquiera con amigos y compañeros de trabajo, Cody Rhodes tiene chats grupales que comparte con otras Superestrellas WWE. No menciona aplicaciones -mientras habla con Ricky Saints, quien es uno de ellos, en What Do You Want to Talk About?– pero sí nombra a The Miz y Kofi Kingston.

El «American Nightmare» comienza diciendo que tiene la regla de siempre decir algo bueno a la persona a la que, por el motivo que sea, van a criticar (en tono de broma).

CR: «¿Cuál es mi regla en el grupo de chat, cuando decimos algo?»

RS: «Tienes que decir algo bueno. Podemos criticar a alguien durante días, pero tienes que decir al menos una cosa buena«.

CR: «No me gusta el ataque en grupo. No me gusta cuando todos se lanzan contra una sola persona que tuiteó algo tonto o lo que sea«.

RS: «Me gustaría hacer una enmienda a esa regla, porque nunca te escucho decir algo bueno primero. Debes empiezar con algo positivo, luego lo destruyes, y terminas con algo bueno. Siempre hay que terminar con algo bueno, ¿verdad?».