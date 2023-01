Dominik Mysterio traicionó a su padre, Rey Mysterio, para emprender su camino en la WWE con el Judgment Day. De las dos maneras le ha ido bien pues primeramente se dio a conocer de la mano de unos de los luchadores más grandes de todos los tiempos, con quien fue Campeón de Parejas SmackDown, y ahora está mostrando una faceta completamente distinta con la que ha cautivado, aunque en el mal sentido, al Universo WWE.

► Dominik Mysterio, triunfando sin Rey Mysterio

“Se siente genial. Definitivamente me estaba acostumbrando a estar con mi padre y aprender las cuerdas de él y él solo me guiaba, pero cambié eso por alguien que se ha apoderado de New Japan y de todo el mundo, Finn Balor. Alguien que se ha apoderado de las independientes y Ring of Honor, Damian Priest. Alguien que ha sido la campeona más joven y solo un año mayor que yo y tiene mucha experiencia, Mami Rhea. Entonces es como si tuviera un conjunto de conocimientos al que puedo acudir con mi nueva familia y ha sido genial”.

En cuanto a cuando podría darse el esperado combate de padre e hijo, Dave Meltzer apuntaba esto recientemente:

“Rey Mysterio se lesionó […] en Laredo en las grabaciones de SmackDown en el combate con Karrion Kross. Iba a estar en el Rumble, eso cambió y lo que pasó es que hicieron una escena en la que se suponía que saldría, no salió y luego salió Dominik. Creo que se suponía que iban a sugerir algunas cosas con ellos en el Rumble para preparar un combate en WrestleMania, pero obviamente no pudieron porque Rey está lesionado”.

¿Te gusta Dominik Mysterio más como rudo o como técnico?