Así será la eliminatoria del del Campeonato Universal de Amazonas CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció oficialmente la celebración del Campeonato Universal de Amazonas 2025, el torneo más prestigioso del pancracio femenil que encenderá la Arena México en tres funciones clave: la primera fase el viernes 3 de octubre, la segunda el 10 de octubre, y la gran final el 17 de octubre de 2025.

Este certamen se ha consolidado como el trofeo más codiciado entre las luchadoras, un símbolo de gloria y excelencia dentro del cuadrilátero. El público podrá ser testigo de intensos duelos donde las mejores exponentes del CMLL buscarán inscribir su nombre en la historia del campeonato.

El prestigio de este torneo se refleja en el legado de sus campeonas:

  • La Jarochita fue la primera en alzarse con el título, el 27 de agosto de 2021.
  • Lluvia lo conquistó el 21 de octubre de 2022, confirmando su calidad en los encordados.
  • En 2023, La Catalina brilló el 20 de octubre, consolidándose como una figura en ascenso.
  • Finalmente, Persephone lo obtuvo el 18 de octubre de 2024, dejando huella en la memoria de los aficionados.

Con cada edición, el Campeonato Universal de Amazonas ha elevado su importancia, convirtiéndose en el escenario soñado para las nuevas generaciones de luchadoras.

El CMLL promete que la edición 2025 será un espectáculo inolvidable, donde la pasión, la entrega y la fuerza femenil se adueñarán de la Arena México.

LA LUCHA SIGUE...
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

