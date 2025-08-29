Así será la eliminatoria del del Campeonato Universal de Amazonas CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció oficialmente la celebración del Campeonato Universal de Amazonas 2025, el torneo más prestigioso del pancracio femenil que encenderá la Arena México en tres funciones clave: la primera fase el viernes 3 de octubre, la segunda el 10 de octubre, y la gran final el 17 de octubre de 2025.

Este certamen se ha consolidado como el trofeo más codiciado entre las luchadoras, un símbolo de gloria y excelencia dentro del cuadrilátero. El público podrá ser testigo de intensos duelos donde las mejores exponentes del CMLL buscarán inscribir su nombre en la historia del campeonato.

El prestigio de este torneo se refleja en el legado de sus campeonas:

brilló el 20 de octubre, consolidándose como una figura en ascenso. Finalmente, Persephone lo obtuvo el 18 de octubre de 2024, dejando huella en la memoria de los aficionados.

Con cada edición, el Campeonato Universal de Amazonas ha elevado su importancia, convirtiéndose en el escenario soñado para las nuevas generaciones de luchadoras.

El CMLL promete que la edición 2025 será un espectáculo inolvidable, donde la pasión, la entrega y la fuerza femenil se adueñarán de la Arena México.