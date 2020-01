Así será el segundo show semanal de AEW en TNT

Hace un año, el mundo luchístico recibía la llegada de All Elite Wrestling, y desde entonces, la industria no ha sido la misma. Una efeméride de la que los Élite dieron cuenta en el AEW Dynamite de la semana pasada, coincidiendo con el aniversario exacto del nacimiento de la compañía. Pero el indicativo claro de que Tony Khan y Cía iban a suponer una verdadera alternativa al statu quo impuesto por WWE fue el acuerdo para transmitir AEW en TNT, iniciado el pasado 2 de octubre y que ayer supimos se extenderá al menos hasta 2023.

Y dentro del comunicado con el que AEW y WarnerMedia (conglomerado al que pertenece TNT) informaban de la ampliación de su acuerdo, se señalaba la concreción de un nuevo show semanal, del que Dave Meltzer previó lo siguiente.

Y ahora, Tony Maglio de The Wrap parece confirmar que, efectivamente, AEW Dark no desaparecerá. De hecho, este será, remozado, el segundo show semanal.

That second #AEW series will be #AEWDark, Turner President Kevin Reilly told me. It will be on TNT, it will be weekly but maybe not 52x/year. We do not yet have a weeknight for it, but obv. “Dark” is currently a Tuesday show on YouTube. #TCA20 #AEWDynamite

— Tony Maglio (@TonyMaglio) January 15, 2020