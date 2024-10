Así se ve la lucha libre en el espacio

Un par de años atrás, Mercedes Moné hablaba de su deseo de llevar la lucha libre al espacio: «Quiero ir al espacio. Al espacio exterior. Al espacio de Marte. Si voy a estar en este planeta, ¿por qué no ser la primera? ¿Por qué no intentar ser como Jeff Bezos y Elon Musk? ¿Por qué no puedo intentarlo, por qué no puedo pensar en grande? Me encantaría ir al espacio. Me encantaría ser la primera mujer en llevar la lucha libre profesional a otro planeta. No a la Luna, principalmente a Marte». Cuando le preguntaron cuál sería el primer movimiento que haría, respondía: «Tendría que ser un frog splash«.

► Así se ve la lucha libre en la Luna

Ella todavía no pero los astronautas del proyecto Zero G sí que acaban de publicar un video en redes sociales en el que muestran cómo luce la lucha libre en el espacio:

