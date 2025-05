Así se presentan los carteles de AEW Beach Break

En poco más de tres semanas, el 25 de mayo, tendrá lugar Double or Nothing, el siguiente PPV de AEW. Y antes, la próxima semana, los Élite tienen en agenda un par de episodios televisivos especiales, Beach Break, cuyos carteles toman ya importante forma tras lo sucedido anoche en Collision.

Por una parte, Dynamite Beach Break contará con dos nuevos encuentros: Ricochet irá contra Zach Gowen y Skye Blue, regresando de una larga lesión, será parte de una lucha a cuatro bandas por una oportunidad al Campeonato Mundial Femenil AEW, ante Toni Storm y dos gladiadoras por determinar.

Mientras, Collision Beach Break inaugura su menú con un duelo entre Megan Bayne y Anna Jay, y además albergará un tributo al recientemente fallecido Steve McMichael.

La próxima semana, miércoles 14 de mayo, tendrá lugar AEW Dynamite Beach Break desde la NOW Arena en Hoffman Estates (Illinois, EEUU), y el sábado 17, desde el mismo escenario (grabado igualmente el miércoles 14), veremos AEW Collision Beach Break. A continuación, los menús provisionales que presentan ambos shows.

[AEW Dynamite Beach Break]

[AEW Collision Beach Break]

