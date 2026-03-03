Son ciertamente desafortunadas algunas coincidencias luchísticas. Ha querido el destino que la semana más importante del año para EVE sea también la más señalada en el calendario de wXw.

Mientras la promotora inglesa presentará EVE 145: Women Behaving Badly el 6 de marzo y 48 horas después EVE 146: Wrestle Queendom VIII, la casa germana tiene entre manos su 16 Carat Gold y tres shows más como complemento. No obstante, sólo cabe regocijarnos por ello, en una evidencia del excelente estado de forma en que se encuentra la lucha libre europea.

Si bien, ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por derecho propio, será también día de EVE. Puede que el 16 Carat Gold suponga el gran torneo por antonomasia de la escena, pero no todos los días uno asiste a la celebración del que aparentemente pasará a la historia como el mayor evento de lucha femenil celebrado sobre el viejo continente, desde el indigo at The O2 de Londres (Inglaterra), con una asistencia que se estima supere los 1000 seguidores.

Y es que EVE ha logrado reunir un plantel de competidoras a la altura del bombo dado a la cita: desde cuatro de las mejores joshis del panorama actual (Syuri, AZM, Miyu Yamashita y DASH Chisako), hasta cuatro gladiadoras adscritas a AEW (Kris Statlander, Willow Nightingale, Alex Windsor y Harley Cameron), pasando por punteras representantes de lo «indie» (Rhio, Alexxis Falcon, Charli Evans…), en un menú que aúna desafíos titulares, duelos inéditos y el siempre presente toque cómico característico del producto.

Sin duda, lo que espero no lastre demasiado la percepción global del show, el punto menos atractivo es su previsto estelar, con Rhio defendiendo el Campeonato EVE ante Session Moth Martina. Pero en cuanto al resto, todo se antoja cuanto menos atractivo. Véase, una Charlie (otrora Dakota Kai) haciendo su retorno competitivo tras salir de WWE que seguramente recupere su mejor versión frente a Kris Statlander por el Campeonato Internacional EVE; ese Syuri vs. Alex Windsor II anunciado la semana pasada; un mano a mano entre AZM y Safire Reed a modo de potencial «show stealer»; la atractiva estipulación «Sudden Death 16» donde se batirán el cobre Miyu Yamashita, Jamie Hayter, DASH Chisako y otras gladiadoras por una oportunidad titular… Sobre el papel, desde luego hay mimbres para que Wrestle Queendom VIII sea candidata a velada del año.

► Wrestle Queendom VIII: cartel completo

He aquí todo lo que presenta Wrestle Queendom VIII este domingo 8 de marzo desde el indigo at The O2 en Londres (Inglaterra), función cuyo seguimiento en directo podrá hacerse vía canal de YouTube de EVE (mediante suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior).

CAMPEONATO EVE: Rhio (c) vs. Session Moth Martina

CAMPEONATO INTERNACIONAL EVE: Kris Statlander (c) vs. Charlie

CAMPEONATO DE PAREJAS EVE: Lallie (Lana Austin y Hollie Barlow) (c) vs. Charli Evans y una luchadora por desvelar

CAMPEONATO FEMENIL NJPW STRONG: Syuri (c) vs. Alex Windsor

Harley Cameron vs. Amira Blair

Willow Nightingale vs. Nina Samuels

AZM vs. Safire Reed

SUDDEN DEATH 16: DASH Chisako vs. Amale vs. Miyu Yamashita vs. Jamie Hayter vs. Alexxis Falcon vs. más participantes por determinar

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS EVE: Aliss Ink y Chantal Jordan vs. French Art (JGU y Cory Zero) vs. una pareja por desvelar

This will be the greatest show ever. pic.twitter.com/ZVu33BQEUf — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) February 28, 2026