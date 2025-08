NXT, la marca que un día pagó los platos rotos tras el fracaso de WWE durante las «Wednesday Night Wars», es hoy el principal ariete utilizado por el gigante estadounidense para intentar frenar el nuevo ascenso de AEW, como pueden observar si siguen la actualidad de ambas compañías.

Y este mes, lo intentará otra vez. Ahora, con el especial Heatwave, que tendrá lugar el mismo día (y presumiblemente a la misma hora) que Forbidden Door 2025, el próximo 24 de agosto, cuyos primeros combates se concretaron anoche durante el episodio semanal de NXT.

Oba Femi defenderá allí el Campeonato NXT ante Trick Williams o Je’Von Evans, quienes se medirán en la edición de la marca dorada del 19 de agosto para determinar nuevo retador. Recordemos, Williams es el actual Campeón Mundial TNA, y lo pondrá sobre la mesa en el especial Emergence (14 de agosto) frente a Moose. El próximo martes, Femi, Williams, Evans y Moose harán equipo para luchar contra DarkState.

Mientras, los Campeones de Parejas NXT, Hank y Tank, harán lo propio con sus correas ante el anárquico grupo, que parece ha puesto sus miras en la división por equipos. Hank y Tank retuvieron ayer sus correas tras vencer a Chase U.

Y sin oros de por medio, Jordynne Grace y Blake Monroe resolverán sus diferencias entre las doce cuerdas, tras hostialidades durante las últimas semanas.

El 24 de agosto, desde el Memorial Auditorium de Lowel (Massachusetts, EEUU), se celebrará WWE NXT Heatwave 2025, con un menú que por ahora luce así.

Thank you @avawwe_! 🙌



We got some MASSIVE news regarding Philadelphia and WWE Heatwave!! 🔥 pic.twitter.com/dwTxo4YJvk