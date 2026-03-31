Así se presenta por ahora el cartel de WrestleMania 42

Tal vez WWE tenía prisa por aclarar a sus seguidores que sus planes estaban muy claros de cara a WrestleMania 42, porque ayer en Raw, de una tacada, confirmó cuatro luchas más para su gran cita. Y entre ellas, una con cierto nombre controversial durante las últimas semanas.
Mucho runrún en redes sociales de seguidores quejosos de que Gunther, el mejor rudo (y probablemente mejor luchador) que tiene WWE, aún careciera de combate en WrestleMania 42, con ciertos reportes apuntando a Rey Mysterio como su rival. Pero finalmente, «The Ring General» visto lo visto ayer, se medirá a Seth Rollins; movimiento creativo, según Dave Meltzer, no fruto de la lesión de Bron Breakker, quien se especulaba podía ir contra Rollins en «The Showcase of the Inmortals», mientras otras informaciones lo situaban contra CM Punk. Este, fijado ya el pasado mes, defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE ante Roman Reigns.
Las otras luchas añadidas, como ya comentamos, tendrán a Penta buscando conservar el Campeonato Intercontinental WWE frente a Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev y Je’Von Evans en un «ladder match», a The Irresistible Forces (Nia Jax & Lash Legend) haciendo lo propio con el Campeonato Femenil de Parejas WWE frente a Charlotte Flair & Alexa Bliss, Bayley & Lyra Valkyria y The Bella Twins, además de Finn Bálor ajustando cuentas con Dominik Mysterio.
► WrestleMania 42 avanza
He aquí todo lo concretado hasta ahora para WrestleMania 42, que tendrá lugar los días 18 y 19 de abril desde el Allegiant Stadium de Paradise (Nevada).
[18 de abril]
- CAMPEONATO WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan
- UNSANCTIONED MATCH: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE, LUCHA A CUATRO BANDAS: The Irresistible Forces (Nia Jax & Lash Legend) (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins
[19 de abril]
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk (c) vs. Roman Reigns
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch
- CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS WWE: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams
- Brock Lesnar vs. Oba Femi
- Finn Bálor vs. Dominik Mysterio
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE, LUCHA DE ESCALERAS: Penta (c) vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Je’Von Evans
[Día por concretar]
- Gunther vs. Seth Rollins
.@PENTAELZEROM defends the Intercontinental Title in a Ladder Match at #WrestleMania! 🪜— WWE (@WWE) March 31, 2026
