Así se presenta por ahora el cartel de AEW Grand Slam: Australia

Se trata probablemente del episodio televisivo más ambicioso en la historia de AEW. Nunca antes la empresa había presentado un show semanal tan lejos de su ámbito local, aunque el pasado año recalara en Canadá y UK. Y por ello, Grand Slam: Australia no presentará un cartel al uso.

Como principal punto hasta el momento, una revancha de All In 2024. O no. Porque Toni Storm no parece ser la misma persona que perdió entonces el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Mariah May. Un juego que la británica ha decidido seguir, entusiasmada incluso de que la «rookie» consiguiera ganarse la oportunidad titular mediante su victoria en el Casino Gauntlet femenil de Dynamite: Maximum Carnage.

Mientras, luego de lo sucedido durante el vibrante arranque del más reciente Dynamite, Kenny Omega y Will Ospreay unirán fuerzas para tumbar a la Don Callis Family, representada por Konosuke Takeshita y Kyle Fletcher. Primera vez que «The Best Bout Machine» y «The Aerial Assassin» unen fuerzas, y seguramente acaben ofreciendo un candidato a mejor combate de duplas del 2025.

► AEW en las antípodas

AEW Grand Slam: Australia tendrá lugar el sábado 15 de febrero desde el Brisbane Entertainment Centre de Brisbane, y su cartel provisional es el siguiente.

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Mariah May (c) vs. Toni Storm

Kenny Omega y Will Ospreay vs. Don Callis Family (Konosuke Takeshita y Kyle Fletcher)