Así se presenta el último TNA iMPACT! en AXS TV

Hoy concluye una era en TNA. Aunque la empresa sigue estando bajo control de Anthem Sports & Entertainment, que a partir del próximo jueves su casa televisiva ya no sea AXS TV (cadena adscrita a dicha multinacional), sino AMC, podría suponer el primer paso para una eventual adquisición por parte de algún gigante aún mayor, con rumores sobre TKO como interesada.

TNA se despide de una plataforma en la que ha vivido una etapa diríase catalizadora. Allá por octubre de 2019, la promotora venía de sacudirse de los estragos causados por el peor momento de su historia, consecuencia del fin de la «Spike TV Era», y encontró en AXS TV la necesaria estabilidad, tras sus breves andaduras en Destination America, Pop, Fight Network y Pursuit Channel.

Con tal apoyo y el impagable trabajo de talentos comandados por Scott D’Amore, amén de varias alianzas provechosas, iMPACT! y en consecuencia TNA recuperaron cierta visibilidad, hasta encontrar en WWE el definitivo espaldarazo que los ha hecho regresar a una cadena de primer nivel como es AMC, donde veremos si de verdad ese gran escollo a la hora de revivir días de vino y rosas era el limitado alcance de AXS TV.

► Cartel TNA iMPACT! (08-01-2026)

Y lo cierto es que TNA no ha preparado nada fuera de la común para tal despedida, pues parece reservar sus mejores armas de cara al estreno en AMC el día 15, donde, entre otras cosas, Frankie Kazarian pondrá sobre la mesa el Campeonato Mundial TNA ante Mike Santana.

Este último iMPACT! en AXS TV, que como de costumbre podrá verse a partir de las 8 pm ET en dicha cadena sobre territorio estadounidense y también en Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (resto del mundo), fue grabado el pasado 7 de diciembre desde el County Coliseum de El Paso (Texas, EEUU). He aquí su cartel.