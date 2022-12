No existe un vestuario en la lucha libre profesional en el que no haya habido problemas entre dos o más luchadores. Sin ir más lejos, hace unas horas nos acordábamos de cuando Roman Reigns y Enzo Amore tuvieron un incidente después del cual este último acabó vistiéndose donde los réferis. Pero ahora no atendemos a WWE sino a AEW; aunque en realidad Colt Cabana no hace referencia a esta compañía, únicamente menciona ROH. Pero el caso es que el veterano luchador explica cómo se puede lidiar con estas situaciones, en The Work of Wrestling.

► Colt Cabana y las «manzanas podridas»

«Mientras dices eso, ni siquiera estoy pensando en el presente, estoy pensando en cuando el vestuario de Ring of Honor estaba tan apretado o incluso en mis días de desarrollo cuando también estaba apretado. Es casi como el grupo de personas que forman esta unidad, se unirán y casi se volverán más fuertes cuando estén en contra de una cosa específica. Casi hace que el vestuario sea aún más fuerte para entonces.

«Cuando una manzana podrida o alguien así entra en tu vestuario, el vestuario se une, se fortalece y casi dan ultimátums. Tal vez no sean ultimátums reales, pero esa persona, o esas personas, se alienarán y, eventualmente, entenderán por qué existe esa situación, y luego tendrán la opción de no hacer nada al respecto, hacer algo al respecto o cualquier otra cosa. Depende de ellos».

Y cuando le preguntan si alguien ha cambiado su forma de lidiar con estos problemas, Cabana contesta:

«Sí, no puedo pensar en un ejemplo específico, pero 100% a lo largo de los años. Luego, estas personas se vuelven amigas y años después bromeasn sobre lo idiotas que fueron y hablen de ello y lo admiten, y esa es la relación a largo plazo de un vestuario de lucha libre«.

¿Qué os parecen las palabras de Colt Cabana?