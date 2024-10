Así se fue Kevin Nash de TNA: «A la mierd*, me voy»

Kevin Nash comenzó su trayectoria en TNA en 2004 cuando la compañía buscaba ser una alternativa a WWE. Fue dos veces Campeón de Leyendas y una Campeón Mundial en Parejas. Formó parte de la facción The Main Event Mafia con luchadores como Kurt Angle, Scott Steiner, Sting o Booker T. Y fue precisamente cuando este último se fue que él mismo tomó la misma decisión en 2011, poco antes de regresar a su anterior empresa en Royal Rumble.

► Así se fue Kevin Nash de TNA

“Creo que… quiero decir, trabajé duro allí. Estaba en buena forma. Creo que lo de The Main Event Mafia podría haber sido, eso era dinero. Fue un mal movimiento dejar ir a Book [Booker T]. Una vez que Book se fue, dije: ‘A la mierd*, me voy’. Escuché que Book iba a estar en ese Royal Rumble y dije: ‘Mierd*, no sin mí’. Así que me teñí el cabello de negro, salí allí…». Luego se le preguntó al veterano si tenía más libertad creativa en la Total Nonstop Action, y dijo que sí. También describió cómo Scott Hall siempre lo desanimaba de educar a sus compañeros sobre ser parte del proceso creativo. “Sí… una vez que sabes lo que está pasando, tienes que ser parte del proceso. Todo lo que necesitas es una persona que sea buena en eso. Te prometo que el tipo que es bueno en eso no quiere lucir mal en ello. Recuerdo que Scott [Hall] siempre decía: ‘No lo eduques’. Como, hermano, tenemos que trabajar con él. ¿Qué quieres decir con que no lo eduque?’. ‘No digas nada cuando él tiene tu maldito trabajo’. Sí, Scott siempre decía: ‘No lo eduques’. Como si tú fueras el que tiene el cerebro”. El miembro del Salón de la Fama de WWE continuó describiendo cómo le gustaba el horario que tenía, ya que le permitía trabajar cuatro días al mes, cinco con los pay-per-views, ya que tenían grabaciones con dos semanas de diferencia.