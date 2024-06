Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, en el reciente NXT, aparecieron Jordynne Grace de TNA Wrestling y el exAEW, «All Ego» Ethan Page. La primera como parte del acuerdo entre WWE y TNA Wrestling.

Y, el segundo, luego de quedar fuera de AEW y ser agente libre. Lo gracioso es que ambos luchadores, si bien son buenos amigos y se hablan seguido, no sabían que iban a debutar en NXT. Así compartió esta divertida anécdota la actual Campeona Knockouts de TNA Wrestling en una reciente aparición en el programa de radio Busted Open Radio de la emisora Sirius XM:

► Así fue como Jordynne Grace se enteró de que Ethan Page debutaría en NXT

«Permíteme contarte una historia divertida sobre Ethan Page, en realidad somos buenos amigos. Estamos en un chat grupal, hablamos todos los días. No tenía idea de que él iba a estar allí hasta que bajé al gimnasio del hotel esa mañana y él estaba allí.

«Y yo estaba como, ‘¿Qué haces aquí?’ Y él se da la vuelta y está en modo pánico total. Lo primero que me dijo fue, ‘Por favor, no arruines esto para mí’, y yo estaba como, ‘¿Qué?’ Y luego me dijo que iba a debutar y yo estaba como, ‘¡Hombre, yo también!’ Así que eso estuvo bastante genial».