Así se decidirá a la representante de ROH en Wrestle Dynasty

A ojos de muchos, ROH es una subdivisión de AEW, pero Tony Khan, en vistas a un próximo acuerdo televisivo, lleva algunos meses intentando concederle mayor enjundia. Y muy buena noticia es que ROH vaya a tener cabida en Wrestle Dynasty.

Además, mediante sus luchadoras, principal factor diferenciador (en odiosa comparación con el panorama femenil de AEW), quienes podrán formar parte del «Four-Way» final de la International Woman’s Cup. Pero, ¿cuáles son las candidatas de la casa del honor?

Este jueves, dentro del episodio semanal de ROH, veremos, a su vez, un cuadrangular donde Athena, Red Velvet, Billie Starkz y Leyla Hirsch se batirán el cobre, y la ganadora será la representante de la promotora en el Tokyo Dome.

Mientras Athena porta el Campeonato Mundial Femenil ROH, Velvet ostenta el Campeonato Mundial Femenil de Televisión ROH, precisamente al vencer a Starkz en Death Before Dishonor 2024. Por su parte, Hirsch está enrachada desde su gran combate contra Diamanté en el mencionado PPV.

Hasta ahora, la lucha que nos ocupa supone el único anuncio hecho por ROH para su siguiente edición semanal, grabada el pasado 7 de diciembre desde el Greater Columbus Convention Center de Columbus (Ohio, EEUU).

NEXT WEEK! The International Women’s Cup Qualifying Match for #WrestleDynasty will take place!#ROH Women’s World Champion @AthenaPalmer_FG vs. #ROH Women’s World TV Champion @Thee_Red_Velvet vs. @LegitLeyla vs. @BillieStarkz!https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/XP3KsCaBDY