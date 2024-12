Así se convirtió John Cena en el héroe de infancia de R-Truth

No sería descabellado admitir que R-Truth es de lejos uno de los luchadores que se beneficia más de la improvisación en sus minutos en pantalla.

Claramente hay una planeación antes de que prendan las cámaras, pero Truth fácilmente podría revelarse como uno de esos luchadores que con un libreto hace y deshace.

Actualmente su chiste recurrente de que John Cena es el héroe de su infancia es uno de los que más ha calado en el respetable.

Para el que no lo sepa, R-Truth inicialmente militó en WWF de 2000 a 2001. Por esos años era conocido como K-Kwik, así que técnicamente sí, Truth hizo parte de la afamada «Era attitude».

Pues bien.

Recientemente Truth reveló de dónde nació el mencionado gag con Cena.

Hablando con Chris Van Vliet en su pódcast «Insight with Chris Van Vliet», Truth explicó cómo de un pequeño chiste en el guion empezó la bola de nieve que envuelve la personalidad de su personaje en pantalla.

Vliet empezó preguntando.

A lo que Truth Respondió.

«Uy, pana, lo hice reír mucho con eso. Lo hice reír también con esa. Fue genial, viejo, y todavía lo están usando. Me encanta, bro. Es como si en los comentarios lo mencionaran todo el tiempo. Y no voy a arruinarle la diversión a nadie. Es hilarante. No soy alguien que rompa burbujas, ¿sabes? Así que me encanta. Él es mi héroe de la infancia, ¿sabes? Me acostaba a verlo todos los sábados por la mañana.»