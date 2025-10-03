Así se compraban boletos para WrestleMania X (1994)

En 2025, dejando a un lado lo económico (ya hablamos de los 9 mil dólares para acudir a WrestleMania 42), es sencillo comprar un boleto para el gran evento de WWE. Nada comparado a cómo se hacía en 1994. Entonces no existía vías como Ticketmaster sino que tenías que ir físicamente a la taquilla, llamar a un número, depender de agencias locales o, que es el tema que nos ocupa ahora, enviar un formulario por correo.

► Boletos para WrestleMania X

A continuación, vemos uno de esos formularios:

WrestleMania X

Diez años en proceso

WrestleMania X promete ser una ocasión monumental que coronará una década de historia de la World Wrestling Federation. Imagina la acción que tendrá lugar… las Superestrellas de la WWF que aparecerán… las celebridades que participarán… y la diversión que tendrás cuando experimentes WrestleMania X en vivo y en persona en el Madison Square Garden.

Los fanáticos que pudieron conseguir boletos para el primer WrestleMania (también en el Madison Square Garden) se consideran afortunados por haber estado allí cuando se hizo historia. Este marzo que viene, la historia se repetirá. Será “uno de esos eventos” a los que tienes que asistir; de hecho, un asiento en WrestleMania X será el “boleto más caliente de América”.

Sabiendo que no habrá suficientes boletos de WrestleMania X para satisfacer la demanda del público, extendemos esta oferta especial a nuestros fanáticos más dedicados: la oportunidad de comprar boletos antes de que salgan a la venta al público en general.

Ahora mismo hay grandes asientos en todas las categorías de precios; de hecho, con pantallas de video gigantes sobre el ring, ¡cada asiento es de primera fila!

Sin embargo, para adelantarte al público comprador de boletos, debes usar el formulario de pedido a continuación, y debe llevar matasellos a más tardar el 2 de enero de 1994.

No pierdas esta oportunidad de conseguir tus boletos para WrestleMania X.

PRECIOS

Platinum Ringside: $300.00 (incluye una silla conmemorativa de WrestleMania X).

Golden Ringside: $150.00

Excelentes asientos también disponibles en: $75.00 $50.00 $35.00 $20.00



(Añadir $10.00 de cargo por manejo por pedido, incluye entrega por Federal Express de tus boletos en o antes del 1 de febrero de 1994.)

FORMULARIO DE PEDIDO

Enviar a:

WrestleMania X

Madison Square Garden Box Office

4 Pennsylvania Plaza

New York, NY 10001

Nombre

Dirección

Ciudad / Estado / Código Postal

Teléfono

Pago: Cheque, Giro postal, MasterCard, VISA, American Express, Discover, Diners Club

Casillas para el número de tarjeta, fecha de vencimiento y firma.