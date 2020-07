Hace apenas unos días, se cumplió el primer aniversario luctuoso de Paco Alonso (Francisco Alonso Lutteroth), quien por más de 30 años se hizo cargo de la dirección del Consejo Mundial de Lucha Libre.

A manera de reconocimiento, el CMLL ha transmitido varios videos, recordando su gran labor como promotor y presidente, logrando posicionar a la empresa como una de las más importantes, no solo a nivel nacional sino mundial.

Hace unas horas, en sus redes sociales, el CMLL difundió un emotivo video, donde la súper estrella canadiense de AEW, Chris Jerico habló sobre sus vivencias con Paco Alonso.

Como recordarán, “Le Champion” hizo una campaña en nuestro país en 1993, cuando aún portaba el personaje de Corazón de León y tuvo la oportunidad de trabajar para el CMLL.

Esto fue lo que Chris Jericho recordó:

“Soy Chris Jericho, recordando la vida de Paco Alonso. Realmente me encantó trabajar para Paco, es uno de mis jefes favoritos que he tenido durante toda mi carrera y fue el primer jefe que me dio una oportunidad de tener éxito en un nivel importante, convirtiéndome en un luchador estelar bajo el nombre de “Corazón de León” en CMLL, cuando sólo tenía 22 años. Y no se detuvo ni jugó ningún juego desde el principio, poniéndome en una lucha semifinal en la Arena México en mi primera o segunda semana en la compañía y luego estuve en la lucha estelar cada semana durante la mayor parte de mis dos años completos en México en CMLL.

“Así que... gracias a Paco Alonso por tratarme siempre tan bien y cuidarme siempre, pagarme muy bien la mayor parte del tiempo y simplemente por ser un buen tipo y siempre escuchar mis ideas, siempre se preocupaba mucho por saber cómo estaba y cómo me sentía, si me gustaba México y me cuidaba, y como resultado, me convertí en una gran estrella en todo México.

“Eso fue porque Paco vio algo en mí a pesar de que yo estaba muy joven y como lo llamamos en la lucha, me dio un gran impulso, el me empujó para ser una gran estrella en Japón, Alemania y otros países alrededor del mundo.

“Así que gracias Paco Alonso, te amo mucho señor, gracias señor, muchas gracias.

“Te quiero Paco, Dios te bendiga”. Concluyó