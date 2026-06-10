Rey Mysterio estuvo como invitado en el podcast Six Feet Under del Undertaker, donde entre otras cosas, reveló cuál fue su reacción cuando Paul «Triple H» Levesque le dijo que sería inducido al Salón de la Fama WWE.

El luchador mexicano, quien además de ser el nuevo Gerente General de AAA, está aún activo en el elenco de Raw, desde 2023 fue honrado como un miembro más del Salón de la Fama, el mismo fin de semana en que enfrentó a su hijo Dominik Mysterio en WrestleMania 39.

► «¡Oye, espera un momento!»

Durante la charla, Mysterio explicó su sorpresa inicial al recibir la noticia. Pensó inmediatamente que la compañía le estaba pidiendo que colgara las botas:

«Cuando surgió la oportunidad de entrar al Salón de la Fama, yo dije: ‘¡Espera un momento!’. Fue Hunter, creo, quien me lo dijo. Le respondí: ‘Hunter, hermano, ¡no estoy listo para retirarme! Quiero seguir’. Él contestó: ‘No, no, no, no te estamos pidiendo que te retires. Solo pensamos que probablemente es el mejor momento para ponerte en el Salón de la Fama’.

«Esto fue justo cuando enfrenté a Dom en Los Ángeles en WrestleMania, así que para ellos se sintió como el timing perfecto. Entonces dije: ‘Sí, hagámoslo, si ustedes sienten que es el momento correcto, vamos’. Y poco sabía yo que sería el único Hall of Famer que sigue luchando».

Apenas el lunes pasado, Mysterio enfrentó a Penta por el Campeonato Intercontinental, dando la mejor lucha de la velada. Mysterio rompió el molde en los 90s gracias a su estilo, y lo vuelve a romper al ser un Hall of Famer sin estar retirado. La excelencia no tiene fecha de caducidad.