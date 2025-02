Así reaccionó Jey Uso al saber que ganaría Royal Rumble

Recientemente les traíamos el reporte de cuándo se definieron los ganadores de las campales del premium live event, WWE Royal Rumble.

En ese orden de ideas, salió a la luz la reacción de Jey Uso al saber que se llevaría la lucha de 30 hombres.

Contada por él mismo, bajemos a averiguarla.

La fuente de lo anterior es la entrevista con el artista marcial retirado, Daniel Cormier, que subió a YouTube, titulada: Jey Uso on beating John Cena & Logan Paul to win 2025 WWE Men’s Royal Rumble title | Daniel Cormier.

Así llegó Cormier a la respuesta de Uso.

A lo que Uso respondió.

“Bro, me sentí humilde, en serio. Tan pronto como me dijeron que era yo… Lo supe como a mitad del sábado. Me llamaron junto a los últimos cuatro competidores y, cuando vi con quién estaba, pensé: ‘Wow’.

Me lo confirmaron y de inmediato pensé: ‘Carajo…’. Se lo conté a mis hermanos y les dije lo que iba a pasar. Y sabía que me gustaba, porque sabía que ni una sola persona en la arena pensaba que sería yo.

«Así que me encantó ese giro inesperado, igual que en Monday Night Raw, contra Bron Breakker, una de los Superestrellas más prometedoras, no lo iba a vencer en un Monday Night Raw, no, seguro que no. Luego le gané el título, sí, y la gente se volvió loca, todos se volvieron locos. Esa es la emoción que me gusta transmitir a los fans, tenemos que sorprender porque hoy en día todos son muy listos, todos creen que saben, pero no tienen ni idea. A mí me gusta dejar que disfruten del show, que disfruten de lo que hacemos. Es entretenimiento, es divertido, cuando estás con nosotros, es… es simplemente genial. Tienes que estar con nosotros, es un gran show. Me encanta esto, me encanta lo que hacemos».