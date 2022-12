La primera Iron Survivor Challenge la protagonizaron Zoey Stark vs. Cora Jade vs. Roxanne Pérez vs. Kiana James vs. Indi Hartwell en lo que marcaría una nueva historia en NXT Deadline al proporcionarnos este inédito encuentro, del que muchos no sabíamos qué esperar. Durante 25 minutos, la acción fue bastante vertiginosa, y que tuvo su cuota de estrategia a medida de que el reloj se acercaba hacia el tiempo límite, y que a la postre resultó favorable a Roxanne Perez, quien fue la única que sumó dos puntos a pesar de haber ido dos veces a la caja de penalidad, tras recibir sendos conteos.

► Bayley felicitó a las Superestrellas de NXT

Las reacciones al primer Iron Survivor Challenge de la historia fueron mayormente positivas, y creemos que el combate tiene todavía cierto margen de mejora. Shawn Michaels analizó esta situación en la confrerencia de prensa posterior al evento indicando que su futuro es incierto, pero ciertamente esta nueva dinámica requerirá de tiempo para que pueda gozar de la aceptación del Universo WWE, al menos los menos convencidos.

Bayley recurrió a su cuenta de Twitter tras el combate y publicó una fotografía en donde estaban viendo el combate entre las cinco mujeres, aparentemente desde un vestidor. La líder de Damage CTRL se salió de su molde de ruda y felicitó a las combatientes del reciente NXT Deadline.

Proud of my girls!

All the women put their hearts out there. #IronSurvivorChallenge #NXTDeadline pic.twitter.com/8LHD4XbvF7 — Bayley (@itsBayleyWWE) December 11, 2022

«¡Orgullosa de mis niñas! Todas las mujeres pusieron su corazón allí fuera.»

Tras su victoria en NXT Deadline que la convirtió en retadora número uno al Campeonato Femenil NXT, Roxanne Perez se preparará para su eventual encuentro contra Mandy Rose. La fecha de esta contienda aún no se define.