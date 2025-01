Así reaccionaron en TNA a PCO y su diatriba contra la empresa

Que The People vs. GCW 2025 fue el pasado domingo un completo desastre lo analizaremos en otra nota. Pero además, su previa albergó un suceso tampoco muy positivo precisamente para la imagen de GCW, aunque se hiciera viral por estar vinculado con un conocido veterano y con TNA.

Tras salir ganador de una suerte de Rumble, PCO no quiso dejar el ring, y en un acto que realmente parecía propio de su personaje, el frankenstein francocanadiense decidió destruir el Campeonato de Medios Digitales TNA, para seguidamente criticar el, a su juicio, injusto trato recibido de parte de la promotora de Anthem. GCW optó entonces por cortar el segmento, y todo, cuando al mismo tiempo, TNA ya había puesto en marcha la previa de su evento Genesis.

Según expuso PWInsider, nada de lo hecho por PCO formaba parte de una historia, y el luchador dejó entrever horas después en redes sociales que el despido de Scott D’Amore y el cambio de directiva en TNA habían conducido a tal situación.

Y ahora, conocemos vía Fightul la reacción de TNA ante tamaña afrenta, confirmándose entonces la legitimidad de la misma.

El jueves, TNA presentará por primera vez en directo, tras una década, un episodio de iMPACT! 24 horas después, tiene previsto realizar nuevas grabaciones televisivas. Ambas citas, desde el Boeing Center en el Tech Port de San Antonio (Texas, EEUU), ya sabemos no contarán con la presencia de PCO.

TNA Digital Media Champion PCO is at GCW tonight and not the TNA PPV, he destroyed the championship belt and started cutting an anti-TNA promo before GCW cut the feed on him



