Así quedó el cartel de NXT Deadline 2025

Todo está listo para el próximo gran evento especial de NXT, el último del año, denominado NXT Deadline 2025. Y así quedó el cartel final de este evento, el cual se realizará el próximo sábado 06 de diciembre de 2025, desde el Boeing Center At Tech Port en San Antonio, Texas.
► Este es el cartel final del evento especial NXT Deadline 2025
- 1- CAMPEONATO NXT: Ricky Saints (c) vs. Oba Femi
- 2- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Mr. Iguana
- 3- Izzi Dame vs. Tatum Paxley
- 4- LUCHA IRON SURVIVOR CHALLENGE PARA SER RETADOR POR EL CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jordynne Grace vs. Sol Ruca vs. Lola Vice vs. Kelani Jordan vs. Kendal Grey
- 5- LUCHA IRON SURVIVOR CHALLENGE PARA SER RETADOR POR EL CAMPEONATO NXT: Joe Hendry vs. Myles Borne vs. Leon Slater vs. Je’Von Evans vs. Dion Lennox