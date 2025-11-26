Así quedaron los Iron Survivor Challenge de NXT

En la Week Two de NXT Gold Rush 2025, John Cena sorprendió al anunciar a sus elegidos para ser participante de los NXT Iron Survivor Challenge 2025, tanto femenil como varonil, que tendrá lugar en el especial NXT Deadline 2025.

Cena declaró que la más reciente firma de WWE y NXT, el exTNA, Joe Hendry, será parte de este Iron Survivor Challenge varonil, seguido del Campeón X-Division de TNA, Leon Slater, Je’Von Evans y Dion Lennox de Dark State.

► Así quedaron los grupos para el NXT Iron Survivor Challenge 2025

Myles Borne venció a Trick Williams en el evento estelar del pasado NXT, y así se ganó la última posición en esta lucha.

Por su parte, las mujeres que participarán del Iron Survivor Challenge 2025 son: Sol Ruca, Lola Vice, Kelani Jordan, Jordynne Grace y Kendal Grey.