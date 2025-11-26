Así quedaron grupos del Continental Classic de AEW

Todo está listo para la edición 2025 del Continental Classic, torneo de AEW que ha sobrevivido ya varios años siendo el favorito de los fans, por sus luchas bastante interesantes, generando luchas que, por lo regular, no se ven en la programación televisiva de AEW.

Este es uno de los torneos más esperados por los fans, y a nivel de calidad, se puede comparar con el torneo G1 Climax de NJPW. A través de una emisión e ivovo de AEW denominada Selection Special, AEW compartió cómo quedaron los grupos para el Torneo AEW Continental Classic 2025.

► Estas son los grupos y llaves para el Torneo AEW Continental Classic 2025

► GOLD LEAGUE:

► BLUE LEAGUE: