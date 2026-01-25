Así queda por ahora el cartel de Royal Rumble 2026

La edición celebrada anoche de Saturday Night’s Main Event fue a grandes rasgos una previa para Royal Rumble 2026. Además de determinarse retador por el Campeonato Indiscutible WWE que ostenta Drew McIntyre, supimos la identidad de un nuevo participante del combate varonil que da nombre al inminente «premium live event».
Imponiéndose en un «Fatal 4-Way» que completaban Randy Orton, Damian Priest y Trick Williams, Sami Zayn obtuvo así billete directo a Royal Rumble 2026 como rival de McIntyre. Desde Elimination Chamber 2023, cuando enfrentó entonces a Roman Reigns, Zayn no compite por el máximo cetro de WWE. Será la primera defensa que protagonice McIntyre en su actual reinado.
Mientras, Jacob Fatu tiene previsto formar parte del Rumble de 30 hombres, donde se topará con Cody Rhodes, su principal enemigo estos días. Fatu debutó en el Rumble el pasado año.
► Cuatro luchas estipuladas
Seguidamente, todo lo que contiene hasta el momento el cartel de Royal Rumble 2026, a celebrarse el 31 de enero desde el King Abdullah Financial District en Riad (Arabia Saudita).
- CAMPEONATO INDISCUTIBLE WWE: Drew McIntyre (c) vs. Sami Zayn
- AJ Styles vs. Gunther [Si Styles pierde deberá retirarse]
- ROYAL RUMBLE VARONIL: Cody Rhodes vs. Gunther vs. Jey Uso vs. Rey Mysterio vs. Dragon Lee vs. Penta vs. Roman Reigns vs. Solo Sikoa vs. Jacob Fatu vs. 21 luchadores por determinar
- ROYAL RUMBLE FEMENIL: IYO SKY vs. Rhea Ripley vs. Roxanne Perez vs. Liv Morgan vs. Raquel Rodriguez vs. Bayley vs. Lyra Valkyria vs. Asuka vs. Kairi Sane vs. Chelsea Green vs. Jordynne Grace vs. Charlotte Flair vs. Alexa Bliss vs. Nia Jax vs. Lash Legend vs. Giulia vs. 15 luchadoras más por determinar
Nice try, Drew… 👀— WWE (@WWE) January 25, 2026
McINTYRE vs. ZAYN. NEXT WEEK at ROYAL RUMBLE!
Will Sami Zayn finally become World Champion? pic.twitter.com/W1TOnqvP9a
