Así queda por ahora el cartel de Royal Rumble 2026

por
Logo Royal Rumble 2024 — SuperLuchas

La edición celebrada anoche de Saturday Night’s Main Event fue a grandes rasgos una previa para Royal Rumble 2026. Además de determinarse retador por el Campeonato Indiscutible WWE que ostenta Drew McIntyre, supimos la identidad de un nuevo participante del combate varonil que da nombre al inminente «premium live event». 

Imponiéndose en un «Fatal 4-Way» que completaban Randy Orton, Damian Priest y Trick Williams, Sami Zayn obtuvo así billete directo a Royal Rumble 2026 como rival de McIntyre. Desde Elimination Chamber 2023, cuando enfrentó entonces a Roman Reigns, Zayn no compite por el máximo cetro de WWE. Será la primera defensa que protagonice McIntyre en su actual reinado. 

Mientras, Jacob Fatu tiene previsto formar parte del Rumble de 30 hombres, donde se topará con Cody Rhodes, su principal enemigo estos días. Fatu debutó en el Rumble el pasado año. 

© World Wrestling Entertainment

 

► Cuatro luchas estipuladas

Seguidamente, todo lo que contiene hasta el momento el cartel de Royal Rumble 2026, a celebrarse el 31 de enero desde el King Abdullah Financial District en Riad (Arabia Saudita). 

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos