Así queda por ahora el cartel de Elimination Chamber: Toronto

A tres semanas hasta la celebración de Elimination Chamber: Toronto, Monday Night Raw presentó anoche dos duelos clasificatorios para entrar a formar parte de las luchas que dan nombre a dicho «PLE».

Como representantes femeniles, Bayley y Lyra Valkyria, y como representantes varoniles, Rey Mysterio y Logan Paul. Y si en el primero no hubo sorpresas, pues «The Role Model» se llevó la victoria (eso sí, gracias a un súbito pin que pilló desprevenida a la Campeona Intercontinental), en el segundo Paul logró vencer a toda una leyenda viva de forma limpia y clara.

Bayley volverá a la Cámara de Eliminación seis años después, cuando su precedente fue junto a Sasha Banks (hoy Mercedes Moné) por el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Paul también vivirá su segunda vez, tras participar en la edición del pasado año.

Desde el Rogers Centre de Toronto (Canadá), el próximo 1 de marzo llega Elimination Chamber: Toronto, cuyo menú luchístico se presenta por ahora así.

The Men’s Elimination Chamber Match continues to grow. @LoganPaul will join @CMPunk, @JohnCena and @DMcIntyreWWE at #WWEChamber!



Only TWO spots left.



🇨🇦: TORONTO

