Así queda el cartel de WWE NXT Halloween Havoc 2025

La noche de las brujas se adelanta un fin de semana en WWE, porque la empresa celebrará nueva edición de Halloween Havoc este 25 de octubre. Y ayer, el último episodio previo de NXT dispuso todo lo que veremos el sábado.

Como últimas actualizaciones en su cartel, Zaria defenderá ante Blake Monroe el Campeonato Femenil Norteamericano NXT en lugar de Sol Ruca, quien anunció ayer una baja indefinida por lesión.

Otra defensa verá a los Hardy poner sobre la mesa el Campeonato de Parejas NXT frente a DarkState, pero ahora este choque se hará bajo modalidad «Broken Rules», con los monarcas en estado acorde a tal «gimmick», luego de pasar por el «Lago de la Reencarnación».

Mientras, quienes fueran rivales en el reciente TNA Bound For Glory, Leon Slater y Je’Von Evans, lanzaron un reto abierto como dupla de cara al especial, respondido por La Parka y Mr. Iguana, de AAA.

► Cartel de Halloween Havoc

Con estos últimos añadidos, el menú de WWE NXT Halloween Havoc 2025, evento que contará con debida cobertura vía SUPERLUCHAS, luce de la siguiente manera.

With @SolRucaWWE not medically cleared, @ZariaWWE_ will defend the Women’s North American Championship against @BlakeMonroeWWE on her behalf at Halloween Havoc… pic.twitter.com/cwZZoM6WmX — WWE (@WWE) October 22, 2025