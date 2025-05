Así queda el cartel de WWE NXT Battleground 2025

Anoche, WWE presentó el último episodio de NXT previo a Battleground 2025, y con él, pareció cerrar definitivamente el cartel de este evento, con el añadido de dos encuentros.

Por una parte, Kelani Jordan derrotó a Zaria y se ganó así una nueva oportunidad al Campeonato Femenil Norteamericano NXT que porta Sol Ruca, tras ser parte de la lucha de escaleras en Stand & Deliver 2025 donde la hoy monarca se coronó. Jordan tuvo dicho oro entre el 9 de junio de 2024 y el 27 de octubre del mismo año, y una de sus defensas exitosas fue precisamente contra Roca, en el especial Heatwave.

Por otra, veremos un combate de tercias con Josh Briggs, Hank Walker y Tank Ledger yendo contra The Culling, facción representada por Shawn Spears, Brooks Jensen y Niko Vance.

Los añadidos comentados configuran el siguiente cartel de WWE NXT Battleground 2025, a celebrarse el domingo 25 de mayo desde el Yuengling Center en Tampa (Florida, EEUU).

HONK! HONK!@HankWalker_WWE and @TankLedgerWWE are here to save Josh Briggs from The Culling! 👊#WWENXT pic.twitter.com/xEoevwMTwT