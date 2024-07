Así queda el cartel de ROH Death Before Dishonor 2024

Hasta la celebración anoche del más reciente episodio de ROH on HonorClub, Death Before Dishonor sólo presentaba seis combates, con el añadido de un «Survival of the Fittest» donde Atlantis Jr. defenderá el Campeonato Mundial de Televisión ROH ante Johnny TV, Brian Cage, Lio Rush, Shane Taylor y Lee Johnson. Ahora, el PPV que veremos esta noche presenta una decena de luchas.

Paul Wight, nuevo miembro de la junta directiva de ROH, cual nuevo Gerente General, decretó que Matt Taven y Mike Bennett pondrán sobre la mesa el título de duplas de la empresa ante Tomohiro Ishii y Kyle O’Reilly, quienes tienen ganas de ponerle las manos encima a los campeones

Habrá lucha entre mexicanos, cuando The Beast Mortos se mida a Komander. Interesante emparejamiento, veremos si disponen de tiempo suficiente.

Dustin Rhodes y los Von Erich (Marshall y Ross Von Erich) irán contra The Dark Order, tras lo sucedido ayer en ROH on HonorClub.

Mientras, MxM Collection verán acción durante la «Zero Hour», sin determinarse todavía sus rivales. Debut en ROH para Mason Madden y Mansoor.

Hoy, a partir de las 8 pm ET (una hora antes la «Zero Hour») ROH celebra Death Before Dishonor desde el Esports Stadium de Arlington (Texas, EEUU). Vigesimoprimera entrega de este PPV, cuyo cartel luce así.

TOMORROW NIGHT!
#ROH Death Before Dishonor

8pmET/7pmCT

LIVE on https://t.co/8dcdtxr3sN#ROH 6-Man Tag Team Titles Eliminator@DustinRhodes/@RossVonErich/@MarshallVonEric vs #DarkOrder



The winners will advance to face the Undisputed Kingdom at #BOTB11 to crown new champions! pic.twitter.com/LP46gmGJNd