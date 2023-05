Así queda el cartel de Night of Champions 2023

Ya de primeras, decir que ayer durante Raw se anunció defensa del Campeonato Femenil SmackDown para Night of Champions 2023 desvirtúa la pretendida separación de marcas, apenas tres semanas después del último WWE Draft. Y así fue.

No sé cuándo programará WWE una defensa de verdadera notoriedad para Ripley, pues viniendo de derrotar a Zelina Vega en Backlash, ahora la australiana pondrá la correa azul sobre la mesa ante Natalya, habitual comodín que no luce como amenaza seria.

Ripley y Natalya se han enfrentado dos veces individualmente. La primera, en el episodio de Raw del 12 de julio de 2021; la segunda, en el capítulo de Raw del 13 de septiembre del mismo año. Ambas ocasiones, con victoria para Ripley.

Por otra parte, ya se hizo oficial el duelo entre Trish Stratus y Becky Lynch, quienes rubricaron su firma anoche.

La presencia femenina se consolida en los shows sauditas de WWE, pues desde Crown Jewel 2021 todos han contado con dos luchas protagonizadas por mujeres. Esperemos que pronto sean tres en un mismo cartel.

Night of Champions 2023, a celebrarse el domingo 28 de mayo sobre el Jeddah Superdome de Yeda, presenta ahora este listado de encuentros.

PLUS:#WWERaw Women's Champion @BiancaBelairWWE vs. @WWEAsuka



Intercontinental Champion @Gunther_AUT defends against @AliWWE



And just announced: @RheaRipley_WWE defends the #SmackDown Women's Title against @NatbyNature this Saturday at #WWENOC! pic.twitter.com/wWcr0xrGgw