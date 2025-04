Así queda el cartel de AEW Dynasty a 48 horas del PPV

Durante el «media call» organizado ayer por AEW a modo de previa de Dynasty 2025, Tony Khan dejó una respuesta ambigua sobre por qué el presumible duelo que se daría en dicho PPV entre Chris Jericho y Bandido aún no estaba confirmado, sugiriendo una lesión del mexicano.

Pero como si tal pregunta hubiera hecho saltar un resorte, Tony Khan decidió oficializar poco después este encuentro por el Campeonato Mundial ROH… y por algo más, pues si Bandido pierde, perderá su máscara.

«El Más Buscado» comentó tal anuncio vía redes sociales, aceptando el desafío que le lanzó Jericho la semana pasada.

For a Mexican luchador the mask it’s the most important thing in our entire career!

This sunday you won’t fight against a person you will fight against the whole country!!

🇲🇽🇲🇽

I ACCEPTED IT https://t.co/3udYqS7Eqh