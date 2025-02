Elimination Chamber 2025 está a la vuelta de la esquina. El Rogers Centre de Toronto (Canadá) recibirá el segundo evento premium del año en WWE el 1 de marzo.

Entre las novedades que están saliendo y las que se esperan, WWE anuncia cómo los fanáticos pueden conocer a sus Superestrellas favoritas:

27 de febrero – 2 de marzo de 2025

Rogers Centre – Tienda de la Puerta 1

1 Blue Jays Way

Toronto, ON, Canadá M5V 1J3

Nota: Los horarios, números de grupo, talento, productos y precios están sujetos a cambios sin previo aviso, y los precios no incluyen impuestos ni tarifas. Asegúrate de revisar el horario en línea o en el lugar para verificar los horarios. Para más información, consulta nuestras Preguntas Frecuentes (FAQ) aquí.

Puedes incluir hasta 4 personas por boleto de Foto Op (este límite no aplica para el talento ni para niños de 3 años o menos), a menos que se indique lo contrario en la página de ventas del talento. Este límite puede cambiar en cualquier momento, así que revisa regularmente. Algunos talentos pueden tener un límite más restringido de personas por boleto de Foto Op. Esta información estará disponible en la página de ventas de cada talento y puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Puedes hacerlo en línea agregando a tu carrito una nueva Foto Op de igual o mayor valor y seleccionando «Intercambiar Boleto Existente» en la página de pago. Consulta nuestras Preguntas Frecuentes detalladas aquí.

Si necesitas ayuda inmediata, dirígete a nuestro equipo de servicio al cliente en el lugar.

