Así planeaba WWE el regreso de Randy Orton

Randy Orton ha estado alejado de la televisión de WWE desde mayo con una lesión en la espalda. Su última lucha fue en el episodio del 20 de mayo de SmackDown cuando RK-Bro perdió el campeonato de parejas de la marca azul a manos de los campeones de la marca roja The Usos, propiciando así la unificación de ambos campeonatos. Después de la lucha, Orton fue atacado despiadadamente por The Bloodline para crear una historia consistente que pudiera sacarle de televisión.

► ¿Cómo iba a regresar Randy Orton?

Orton estaba lidiando con una grave lesión en la espalda que WWE temía que le hiciera pasar por el quirófano y que probablemente estuviera fuera de acción durante el resto del año. Dave Meltzer informó más tarde que «hay mucha preocupación con respecto a la lesión de espalda de Orton y su gravedad«. Cuando WWE originalmente sacó a Orton de la televisión, la idea era que se curaría por su cuenta y volvería más adelante, siempre dentro de este año, aunque no sabía lo que quería hacer con él.

Según WrestleVotes a través de GiveMeSport, los planes de WWE en mayo, cuando se fue por primera vez, era que Orton traicionara inmediatamente a Riddle la misma noche de su regreso, dando comienzo así a una de las historias más esperadas que ya se dejó entrever en alguna que otra ocasión cuando Randy Orton estaba sano y fuerte. Muchas cosas han cambiado desde entonces, con Vince McMahon fuera de la compañía y Triple H ahora liderando el equipo creativo de WWE, aunque lo que no ha cambiado es la sombra que se cierne sobre el regreso o no del futuro miembro del Salón de la Fama de WWE.

Originalmente, WWE iba a tener a Orton y Riddle en un corto período de tiempo como pareja con Orton traicionando a Riddle, pero la gran e inesperada química entre ambos y para con la fanaticada, hizo que la compañía cambiara de planes y se moviera con ellos como la cara de la división durante mucho más tiempo de lo esperado en un inicio. Ciertamente, la salida de Orton dejó huérfano a Riddle que, a pesar de haberlo intentado con un nuevo compañero como Nakamura, no pudo volver a saborear las mieles del éxito como equipo ni tampoco ha conseguido destacar en indviduales de la manera que lo estaba haciendo en parejas, a pesar de haber tenido grandes «compañeros de baile» como Seth Rollins.

No está claro cuál es la evolución exacta de la lesión y si Orton se ha operado o no. El luchador, que lleva en la empresa desde 2001, viene siendo una de las mayores Superestrellas de WWE durante los últimos 20 años, teniendo varios combates de alto nivel con luchadores de la talla de Triple H, John Cena o The Undertaker.