Colibrí, Lagartija Verde … Así nació Rey Mysterio

En la actualidad, Rey Mysterio es una de las más grandes leyendas que ha visto nunca el mundo del pancracio alguien que sigue inspirando a incontables luchadores.

Pero una vez, como todos, era él quien necesitaba inspiración para emprender su propio camino, y fue ahí cuando «The Master of the 619» se fijó en su tío, Rey Misterio Sr.:

« Yo crecí viendo a mi tío, yendo con él a la escuela de lucha libre . Me dejaba subirme al ring y rodar un poco. Estoy hablando de cuando tenía cinco o seis años. Supe que quería hacer eso desde el momento en que me enamoré del deporte, y empecé a entrenar a los 15 años «.

Cuando finalmente comenzó a luchar de manera profesional, fue también su tío quien le dio sus primeros nombres, como el de El Colibrí que usó antes de llamarse Rey Mysterio Jr.:

«The Green Lizard fue algo de una sola vez. Después de eso, mi tío —que en ese momento era muy bueno inventando nombres para luchadores que iban comenzando— me puso otro. Para mí fue El Colibrí… Y esa fue mi identidad durante casi dos años y medio. En ese momento estaba cómodo con eso, pensaba ‘bueno, está bien, voy con esto’. Aunque no se lo dije, en mi cabeza yo pensaba que quería ser Rey Mysterio Jr., o el hijo de Rey Mysterio, pero bueno, era El Colibrí».