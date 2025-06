Así nació la música de The Hurt Syndicate en AEW

En la más reciente edición del podcast Marking Out with MVP y Dwayne Swayze, MVP, mánager de The Hurt Syndicate, reveló cómo nació el tema de entrada de su grupo en AEW. Y reveló cómo fue que la curiosa historia de la canción, que nació de la canción The Hurt Business, lanzada por Westside Gunn, Wale y Smoke DZA y su nombre inspirado en la facción que dominó WWE durante la Era Covid-19. Estas fueron las palabras de MVP:

► Así fue como nació la música de entrada de The Hurt Syndicate en AEW

«Cuando por fin recuperé mi celular, todo el mundo me había mandado enlaces como: ‘¿Has visto esto? ¿Has escuchado esto?’ Lo escuché y dije, ‘¡Ey, esto está brutal, este tema de The Hurt Business!’ Pero luego pensé, ‘Un momento, hermano, voy a escribirle a Smoke DZA. ¿Cómo es que tienen un tema llamado Hurt Business y yo no estoy en él?’

“DZA me dijo, ‘Hermano, mándame tu verso y sacamos el remix.’ Así que fui, escribí mi parte, la grabé, la envié… y salió el remix de Hurt Business con MVP. Quedó muy bueno. A todos les gustó, y yo quedé muy contento con el resultado.

“Yo ya le había escrito a Smoke DZA. Le dije, ‘Oye, parece que Bobby, Shelton y yo vamos a reunirnos de nuevo… y nos vamos a cruzar de acera.’

“Cartoon le mandaba el beat a Smokey, Smokey me lo enviaba a mí, yo lo escuchaba y le decía: ‘Oye, bájale esto, súbele aquello, haz que suene más siniestro…’ Nos fuimos yendo y viniendo como tres o cuatro veces hasta que logramos lo que yo quería sonoramente para nuestro estilo.

“Originalmente, la letra decía ‘We hurt [fuck], we hurt Jesus,’ y les dije, ‘Whoa, eso no va a pasar en televisión nacional.’ Así que lo cambiaron a ‘hurt people’. Cuando la escuché, me gustó enseguida.

“Cuando se la puse a él, me dijo: ‘No sé, hermano… esa voz suena rara.’ Refiriéndose a Gunn, porque claro, Gunn tiene esa voz tan única. Yo le dije, ‘¡Hermano, esa voz es icónica!’

“Desde la primera vez que sonó, cada semana se sentía el impulso que tenía. Y ahora, donde sea que voy, la gente la canta. Se ha vuelto tan popular que, antes de que salgamos al ring, los fanáticos en la arena ya la están cantando incluso antes de que suene. Y durante el combate, la corean. Ha sido una locura total».