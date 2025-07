Así nació la amistad de Kenny Omega y Kota Ibushi

Kenny Omega y Kota Ibushi son grandes amigos y forman el equipo Golden Lovers. Juntos han tenido éxito en NJPW o AEW. Sus carreras en solitario no les han permitido desarrollar más su historia en la lucha libre, así como tampoco los problemas de salud que ambos han tenido problemas en los últimos años, pero su amistad sigue tan fuerte como siempre.

Y ahora vamos a conocer cómo nació a través de las recientes declaraciones de Omega en Wrestling Observer Radio.

“ Se suponía que sería una sola vez (cuando tuvieron su primer combate en DDT Kota Ibushi Production Beer Garden Pro Wrestling). Era algo así como: ‘Oye, hemos oído hablar de este tipo, lo hemos visto en el circuito independiente’. En ese momento era con Jersey All Pro Wrestling. ‘Aparentemente es fan de lo que hacemos. Ibushi es una joven promesa con mucho potencial. Quizás puedan dar una gran lucha juntos, y sería una buena oportunidad para que Ibushi se consolide ante la gente de DDT como alguien en quien podamos confiar, alguien capaz de llevar la empresa al siguiente nivel’. La lucha salió mejor de lo que esperábamos, terminó ganando el premio a Lucha del Año en Samurai TV, y eso me permitió volver .”

A partir de entonces, comenzaron una gran relación fuera del cuadrilátero y propusieron la idea de unir fuerzas.

“A pesar de que a la directiva de DDT no le entusiasmaba la idea, Ibushi apostó por lo que después sería Golden Lovers. Me dijo: ‘Yo también creo en esto’. ‘Si fallamos, si esto no funciona, si los fans no lo aceptan y prefieren vernos enfrentados en luchas individuales… entonces Kenny se va igual, y volvemos al plan A’. Pero hicimos lo de Golden Lovers, y funcionó.”

“La gente siempre tiene una expectativa… seguíamos usando esa palabra: expectativa. Nos preguntamos: ‘¿Es una expectativa que tienen los fans, o es la expectativa que nosotros mismos nos estamos imponiendo de cómo deberíamos ser?’ Creo que cuando cambiamos esa perspectiva y pensamos en qué podíamos ofrecerle al mundo de la lucha libre, algo ligeramente distinto pero igual de emocionante para todos, descubrimos que tenemos otras habilidades.”