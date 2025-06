Así marcha la venta de boletos de AEW All In: Texas

En un punto sobre el que ahondaré cuando elabore mi previo de AEW All In: Texas, este show no ha estado exento de críticas por parte de los habituales odiadores de la empresa, quienes consideran que el escenario escogido le viene grande.

El Globe Life Field puede albergar alrededor de 40 mil personas para un evento luchístico, pero AEW dispuso un total de, aproximadamente, 22 mil localidades para All In: Texas. Inicialmente, con un ritmo de ventas no muy positivo, y considerando que All In 2024 quedó lejos de repetir el éxito de taquilla que fue All In 2023 (a pesar de celebrarse también sobre suelo británico, el mercado más rentable hoy día), los agoreros tenían bastantes argumentos de su parte.

Sin embargo, finalmente parece que, cuanto menos, All In: Texas colmará las expectativas de AEW, según la actualización de WrestleTix, donde observamos que en la última semana, el PPV ha despachado más de 1000 boletos, alcanzando ya un total de 18.574. Si la dinámica continúa, y es de esperar que así sea, pues restan por anunciarse varios combates notorios, es probable que en las próximas tres semanas consiga alcanzarse el objetivo de esas 22 mil localidades.

AEW All In: Texas

Sat • Jul 12, 2025 • 1:00 PM

Globe Life Field, Arlington, TX



Available Tickets: 3,604

Current Setup: 22,178

Tickets Distributed: 18,574



📈 +1,072 since the last update (7 days ago)

📅 Days until show: 18

🔢 Total # of seats on map: 42,234

⏮ Venue debut

— WrestleTix (@WrestleTix) June 24, 2025

► Cartel de AEW All In: Texas

Les recuerdo cómo luce por ahora el menú que presentará AEW All In: Texas el próximo 12 de julio.