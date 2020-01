Así lucirá el set especial de AEW Bash at the Beach esta noche

Tener al hijo de Cody Rhodes como vicepresidente ejecutivo ha permitido que el clásico evento Bash at the Beach de WCW se recicle para beneficio de AEW. Y es que aunque estemos en pleno invierno, los Élite quieren recuperar parte de la temática original, pues la denominación se ha concebido como una extravagante experiencia luchística que se trasladará al Rock ‘N’ Wrestling Rager At The Sea organizado por Chris Jericho, programada hasta el día 24 de este mes. Tributo al antiguo PPV que de alguna forma también se pondrá de manifiesto mediante un escenario especial para la ocasión.

#BashattheBeach in Miami is happening tonight! Greats seats are still available at https://t.co/5WsWwylJ8p pic.twitter.com/TkdxAf7FyN

You can't have a party without the beach!@SoSaysShernoff is LIVE at @watscocenter and there's some cool stuff behind him!

It certainly makes us amped up for tonight's #AEWDynamite that's commercial FREE on #FITE (in select markets)@AEWrestling

>> https://t.co/Y7824W0vl9 << pic.twitter.com/enlHSq38ZH

— FITE (@FiteTV) January 15, 2020