Así lucen las Superestrellas WWE en Call Of Duty

Hay grandes y buenas noticias para los fans de WWE y de Call Of Duty. Y es que, en las últimas horas, se ha podido saber que Rhea Ripley formará parte de los personajes o skins jugables desde el próximo 24 de julio, gracias a la actualización de la Season 5 de Call Of Duty.

Y ya en el primer trailer se pudo ver la imagen de Rhea Ripley y cómo lucirá en Call of Duty. Pero, no será la única Superestrella WWE que estará en Call Of Duty Season 5 gracias a esta interesante alianza colaborativa del popular videojuego y WWE.

De hecho, estarán también Cody Rhodes y Rey Mysterio. Pero, hay algo más, y es que el tráiler deja ver que el Cross Rhodes, el movimiento final de Cody, se podrá utilizar como arma en un combate cuerpo a cuerpo dentro del juego. Estas son las fotografías que se han podido conocer de cómo lucirán Rhea Ripley, Cody Rhodes y Rey Mysterio en Call Of Duty:

Cody Rhodes:

Rey Mysterio:

Rhea Ripley:

Get in the ring for Call of Duty Season 5 on July 24 💪

🥇 WWE Superstar Operators

📍Superstore WZ POI returns

✒️ Cel-Shaded Maps

🔥 Plus so much more pic.twitter.com/WayNqGpYXY

— Call of Duty (@CallofDuty) July 17, 2024