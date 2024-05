Así luce provisionalmente el cartel de AEW Double or Nothing 2024

Swerve Strickland, Willow Nightingale y Will Ospreay fueron los principales triunfadores en el reciente PPV AEW Dynasty. Y de momento, son los primeros protagonistas del menú luchístico de Double or Nothing, la próxima gran cita de la empresa.

Dos ya conocen rivales para el show. Mientras Nightingale defenderá por primera vez el Campeonato TBS, ante Mercedes Moné, Ospreay buscará coronarse Campeón Internacional AEW a costa de Roderick Strong.

¿Y qué hay de Strickland? Hoy, durante Dynamite, en teoría conoceremos a su rival por el Campeonato Mundial AEW, aparentemente mediante un reto del propio monarca.

► Sólo dos luchas definidas

El próximo domingo 26 de mayo, desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Nevada, EEUU), AEW presentará Double or Nothing 2024, cuyo cartel provisional luce es el siguiente.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Swerve Strickland (c) vs. ?

CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Mercedes Moné

CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Roderick Strong (c) vs. Will Ospreay

International Championship Match

Rodrick Strong / Sunday 26th May



Las Vegas 📍 https://t.co/7GSqzznQam 🎟️ pic.twitter.com/vKEZYX8ODq — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) April 25, 2024