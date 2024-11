Así luce por ahora el cartel de AEW Full Gear 2024

Se venía sugiriendo que Orange Cassidy daría un paso al frente para pararle los pies a la facción que lidera Jon Moxley, aunque el «Freshly Squeezed» no se considere un líder. Pero Moxley y Cía fueron demasiado lejos la pasada semana, cuando poco menos que intentaron asesinar a Chuck Taylor durante el epílogo de AEW Dynamite.

Por ello, Cassidy abrió este miércoles el show y dio cuenta de sus intenciones: luchar contra Moxley en Full Gear 2024 para intentar quitarle el Campeonato Mundial AEW. Un retó que el ex-Shield aceptó minutos después, desembocando en una multitudinaria trifulca donde los rudos pusieron pies en polvorosa.

Tenemos ya entonces presumible estelar de Full Gear 2024, que supondrá el tercer mano a mano en la particular rivalidad que conjuntan Moxley y Cassidy, luego de medirse en All Out 2023 (con victoria para el primero) y Full Gear 2023 (con victoria para el segundo).

Este Moxley vs. Cassidy que nos ocupa constituye el cuarto encuentro añadido al menú de AEW Full Gear 2024, cita prevista para el 23 de noviembre desde Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU). He aquí su estampa provisional.

[SHOW PRINCIPAL]

[ZERO HOUR]

#AEWFullGear Saturday, Nov. 23

LIVE on PPV@prucenter | Newark, NJ#AEW World Championship!

Jon Moxley (c) vs. Orange Cassidy



It's OFFICIAL! AEW World Champion @JonMoxley faces @orangecassidy with not only the title on the line, but the future of AEW hinging on the outcome! pic.twitter.com/VN1P6B9A6Q