Así luce Pat McAfee, como luchador, en WWE 2K24

En una gran noticia para los fans de WWE, y de los videojuegos, se ha podido saber que el talentoso comentarista de Raw, ex jugador de fútbol americano en la NFL y luchador ocasional en WWE, Pat McAfee, ya está disponible como luchador en WWE 2K24, el videojuego oficial de WWE.

Y es que, como parte del nuevo DLC, Pat McAfee podrá ser utilziado por primera vez como luchador. Aunque, claro, por primera vez a nivel oficial, pues ya su personaje creado por los fans ha existido en distintos juegos de WWE.

Además de Pat McAfee, sus amigos AJ Hawk, Boston Connor, Darius Butler y TY Schmitt estarán también en este futuro DLC denominado The Pat McAfee Pack.

Algunos fans consideran que los amigos de McAfee nada tienen que hacer como personajes jugables en WWE 2K24, y Pat ha dicho que le duelen estos comentarios de los aficionados.

LET'S GOOOO! 🏈

Now entering the #WWE2K24 ring for the first time: @PatMcAfeeShow! pic.twitter.com/jEaLBUttm2

— #WWE2K24 (@WWEgames) July 23, 2024