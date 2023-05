No le basta a Roman Reigns con ser Campeón Universal Indiscutible WWE y haber provocado que la empresa recuperara el Campeonato Mundial de Peso Completo, ofreciendo así alguna oportunidad al resto de talentos varoniles. “The Tribal Chief” también quiere hacerse con el Campeonato Indiscutible de Parejas.

Convencido de que tiene que calzarse las botas él mismo si quiere que su familia recupere todos los máximos oros de WWE, Reigns hará dupla con Solo Sikoa y enfrentará a Sami Zayn y Kevin Owens en Night of Champions, como se anunció durante el último Friday Night SmackDown.

Recordemos que los canadienses consiguieron las correas conjuntas de Raw y SmackDown en WrestleMania 39, al derrotar a The Usos, y desde entonces, Reigns ya no confía en la capacidad de Jimmy y Jey. Veremos si esto marca un antes y un después para la estabilidad de The Bloodline.

Backlash no tuvo combate de Reigns, pero Night of Champions sí (los petrodólares bien lo valen), aunque no en forma de defensa, sino precisamente todo lo contrario. Por primera vez desde WrestleMania 38, Reigns partirá como aspirante a un título.

► Sami Zayn en Arabia Saudita

Reseñable, asimismo, que Sami Zayn vaya a competir en un evento de la cronología saudita de WWE. Hasta ahora, se decía que el país regido por Mohamed bin Salmán vetaba la presencia de Zayn, quien tiene ascendencia siria, y no parece casualidad tal cambio tras la mejora reciente en las relaciones que mantienen estos dos países.

A celebrarse el 27 de mayo desde el Jeddah Superdome de Yeda, Night of Champions ofrece actualmente el siguiente cartel.

Brock Lesnar vs. Cody Rhodes

FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: Seth Rollins vs. AJ Styles

CAMPEONATO INDISCUTIBLE DE PAREJAS WWE: Sami Zayn y Kevin Owens (c) vs. Roman Reigns y Solo Sikoa