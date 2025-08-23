Así juzga John Cena las cafeterías que visita

John Cena es un amante del café. Esto contaba recientemente Seth Rollins:

«John y yo estamos en un grupo de chat sobre café porque nos encanta el café. John es un conocedor del café. De hecho, me enorgullece mucho esto —no voy a tomar todo el crédito—, pero él está en ese grupo conmigo y con otro amigo nuestro, Claudio Castagnoli, que es un amigo de hace mucho tiempo. Viajamos todo el tiempo, así que siempre estamos visitando cafeterías».

► Así juzga John Cena las cafeterías

Y si bien no tiene un canal de YouTube donde visita cafeterías para calificarlas, lo hace para sí mismo. Veamos ahora cómo según sus palabras a Bon Appetit:

“La razón por la que me encanta el flat white es porque el café es un lenguaje universal en todo el mundo. Yo juzgo un lugar en función de su flat white. Algunas personas malinterpretan lo que es un flat white, pero también es la forma en que puedo decir: ‘Este lugar no es una cafetería de verdad’ o que no priorizan el café. Muchos lugares son primero comida, y el café es solo un acompañamiento. Los mejores flat whites que he probado han sido en Australia. En Melbourne, Australia, la gente es de mentalidad coffee first, es decir, el café es lo primero. El término flat white tiene una interpretación distinta para cada persona, por eso yo pido un flat white en lugar de un latte. Quiero ver qué me sirven.”

