Así justifica AEW la continuidad del reinado de Jon Moxley

Según recogimos vía Dave Meltzer el pasado noviembre, Tony Khan poco menos dio carta blanca a Jon Moxley en pos de elevar los ratings de AEW con su historia de los Death Riders y el título mundial de la empresa, tras el chocante «retiro» de Bryan Danielson.

Más de cuatro meses después, Moxley continúa como Campeón Mundial AEW, pese a las críticas de buena parte de la IWC. Y durante la rueda de prensa posterior a Dynasty, este pasado domingo, Khan aseguró tener en cuenta tales opiniones, pero recordando la importancia de Moxley para la empresa.

Ahora, Fightful comparte un interesante reporte sobre Jon Moxley y el Campeonato Mundial AEW. Según la promotora, esta ostentación está resultando un éxito en base a que los segmentos o luchas donde Moxley está presente suelen resultar los más vistos cada semana en Dynamite; reciente ejemplo, su último enfrentamiento contra Cope el pasado mes. Para AEW, y también para Warner Bros. Discovery, Moxley es un catalizador en dicho aumento de audiencia, expone el medio que comanda Sean Ross Sapp.

Con los datos en la mano, varias de las implicaciones competitivas o no competitivas de Moxley durante los últimos meses vinieron acompañadas de un estimable seguimiento. AEW, en el punto de mira por «bookear» en base a las críticas de los fans, aquí demuestra criterio propio manteniendo su programa, que desde el inicio, en WrestleDream, ya estimábamos iría para largo. Al menos, hasta All In: Texas, como venimos comentando.

Y cuando allí, presumiblemente, Moxley sea derrocado, la satisfacción será mayor, y con ella, el número de ojos que estarán puestos sobre su combate. Revolution, el pasado mes, cosechó unas ventas de PPV muy notables, y aunque desconocemos por ahora el rendimiento de Dynasty, puede que All In: Texas se convierta, gracias a la expectativa de ver allí un nuevo monarca, en uno de los eventos más exitos para AEW de los últimos años.

