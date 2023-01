Así imaginaba Charlotte Flair su regreso a la WWE

Charlotte Flair volvió a la WWE en el último SmackDown de 2022 para sorpresa de todos para destronar a Ronda Rousey como monarca de la marca azul. Pero así no era como lo imaginaba, según ella misma cuenta en su reciente entrevista en Busted Open Radio.

► Cómo Charlotte Flair imaginana su vuelta

“Definitivamente no pensé que iba a ser campeona desde el principio. Sabía la dirección en la que quería ir. Se sentía extraño si no regresaba y perseguía a Ronda nuevamente. Si simplemente la ignoraba, a pesar de que he estado entrando y saliendo de las historias en los últimos dos años, necesitaba volver a por Ronda. A donde fui desde allí, no pensé que iba a tener la misma recepción todas las semanas. Casi mejora. Siempre consigo un buen: ‘¡YAY!’. Ha sido así, incluso en eventos en vivo. Me comprometo con eso”.

La Campeona SmackDown habla también de cómo tiene que cambiar por la buena reacción de los fans:

“Creo que la clave es simplemente dejarlos reaccionar. No estoy pensando: ‘¿Qué puedo hacer para que me animen?’. No hay un pensamiento activo como: ‘Tengo que actuar de esta manera’. Lo único en lo que realmente estoy enfocada es en cómo abordo las promos. Tal vez no digas ’14 veces’ cuatro veces. En Raw, no digas: ‘Le gané a estas mujeres para llegar aquí’. ‘Enfrenté’ a estas mujeres. Solo pequeños cambios como ese. No voy a reescribir la historia y fingir que no hice esto y estoy feliz de estar aquí.