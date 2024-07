Así habló Hulk Hogan en la RNC con Donald Trump

De los días 15 a 18 de julio se celebró la Convención Nacional Republicana (RNC) en el Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin, donde los delegados del Partido Republicano seleccionaron a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024​ comandados por Donald Trump. El ex presidente contó con la presencia de la leyenda viviente de la WWE Hulk Hogan. También con Dana White, mandamás de la UFC. A continuación, conocemos lo más destacado del discurso de «The Hulkster».

► Hulk Hogan en la RNC con Donald Trump

“¿Qué pasó la semana pasada cuando le dispararon a mi héroe y trataron de matar al próximo presidente de los Estados Unidos? Ya fue suficiente. Desata la locura, hermano. Que vuelva a reinar la Trump-manía. Intenté mantenerme al margen de la política, pero después de todo lo que ha pasado en nuestro país durante los últimos cuatro años y todo lo que pasó el fin de semana pasado, ya no puedo seguir callado«.

“En mi carrera, he estado en el ring con algunos de los tipos más grandes y más malos del planeta, y me he enfrentado a guerreros, oh sí, salvajes. Y como dije, incluso he levantado gigantes en medio del ring. Y conozco a los tipos duros, pero déjame decirte algo, hermano, Donald Trump es el más duro de todos«.

“Todos ustedes, criminales, todos ustedes, canallas, todos ustedes, escoria… ¿Qué van a hacer cuando Donald Trump y todos los trumpamaníacos se desaten sobre ustedes, hermano? Estoy aquí esta noche porque quiero que el mundo sepa que Donald Trump es un verdadero héroe americano, y estoy orgulloso de apoyar a mi héroe como el próximo presidente de estos Estados Unidos.”

“He conocido a ese hombre por más de 35 años, y siempre ha sido el mayor patriota, y todavía lo es. Siempre te ha dicho exactamente lo que pensaba, y aún lo hace, hermano. ¡Deja que la Trump-O-Manía reine de nuevo, deja que la Trump-O-Manía haga a América grande de nuevo!”.

