Por potenciales repercusiones para el devenir de PROGRESS Wrestling de cara a 2023, su Chapter 146 celebrado ayer apuntaba a cita de las memorables: defensa del Campeonato Mundial PROGRESS de Spike Trivet ante Jonathan Gresham, mismo trance para Kanji con el oro femenil sobre la mesa ante Lana Austin, la oportunidad de Tom Dawkins/Cara Noir de encontrar vendetta contra Trivet, la final del torneo Natural Progression Series 8, una particular reunión de SAnitY…

Entre importante número de críticas después del anuncio de su show en Dubái, PROGRESS puso toda la carne en el asador, respondiendo con posiblemente su mejor show del 2022.

► El canto del cisne de Tom Dawkins

Chapter 146 arrancó fuerte, pues tuvo de combate de apertura dicho Trivet vs. Gresham. «The Sovereign Lord», consolidado ya como el gran villano de PROGRESS, hizo de nuevo de las suyas para retener la correa, golpeando con su bastón, cedido por Bullit desde la balconada, a Gresham. El público odia hoy un poco más si cabe el reinado de Trivet.

And we are underway in the Electric Ballroom!



We begin the festivities with THE MENS WORLD CHAMPIONSHIP MATCH!!



It’s The Octopus versus The Vulture!!



Spike Trivet defends against a man who never got beat for the title: @TheJonGresham #AllOver @ThisIs_Progress pic.twitter.com/yniQWkOfb4 — James Gordon (@jrg1990) November 27, 2022

Hablando de Bullit, debutante sobre el ring de PROGRESS, fue otro de los protagonistas de Chapter 146, ya que en sus manos tenía el evitar que Tom Dawkins lograra llegar hasta Trivet, luego de que el rudo rudísimo prometiera concederle un combate al hombre detrás de Cara Noir si vencía primero a su «Dark Guardian». Y sin interferencias, para oprobio y estupefacción del respetable, Bullit batió a Dawkins.

Tras concluir el duelo, Dawkins anunció su marcha definitiva de PROGRESS, incapaz de seguir adelante sin ser Cara Noir. Un arco dramático del héroe con final feliz contendría el regreso de Cara Noir y su victoria sobre Trivet, pero considerando que el «Black Swann» renunció, veremos cuál es la decisión creativa de PROGRESS.

Say what you will about him. @BullitBenno just made quick work of Tom Dawkins here in the Ballroom.



Spike reminds Dawkins that Fairytaies aren’t real, but as he looks to go Tom calls him Simon and the Sovereign Lord snaps



He tells Tom he has lost everything and he can go (1/2) pic.twitter.com/K6HTM6E1UH — James Gordon (@jrg1990) November 27, 2022

Mientras, Ricky Knight Jr. conquistó el torneo Natural Progression Series 8 al vencer en la final a un Tate Mayfairs que quiso valerse de un puño americano para salir triunfante. Gran 2022 el de Knight, gladiador que mediante esta victoria obtiene oportunidad por el título que prefiera.

Como choque especial de duplas, Axel Tischer y Big Damo hicieron equipo y se impusieron a Luke Jacobs y Leon Slater (este último sustituto del originalmente programado Chris Ridgeway, víctima de una lesión horas antes). Emotiva reunión de los otrora miembros de SAnitY, quienes tuvieron que dejarse la piel para ganar.

Para el estelar, PROGRESS quiso reservar la defensa de Kanji del oro femenil de la promotora ante la Lana Austin. Único cambio titular de la función, no sin interferencias por parte de los acompañantes de Austin, que sin embargo fue muy aplaudido, revelador de la popularidad de la nueva Campeona Mundial PROGRESS. Con un personaje que luce cual mixtura Jessicka Havok + Tenille Dashwood, Austin puso fin al reinado de la talentosa Kanji y recuperó la correa que ya fue suya en 2021.

Seguidamente, los resultados completos de PROGRESS Chapter 146: They Think It’s All Over…

CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS : Spike Trivet (c) derrotó a Jonathan Gresham

: Spike Trivet (c) derrotó a Jonathan Gresham Cheeseburger derrotó a Man Like DeReiss

Rhio vs. Skye Smitson quedó sin resultado luego de que el árbitro decretara el final del encuentro por conducta poco deportiva de ambas luchadoras

Anthony Ogogo y Dan Moloney derrotaron a Kosta Konstantino y Malik (Adebayo Akinfewa, originalmente programado para ser compañero de Ogogo, no pudo acudir al evento)

Bullit derrotó a Tom Dawkins

CABELLERA vs. MÁSCARA : Chuck Mambo derrotó a Kid Lykos

: Chuck Mambo derrotó a Kid Lykos Charles Crowley derrotó a ELIJAH

Alexxis Falcon derrotó a Laura Di Matteo

FINAL DEL NATURAL PROGRESSION SERIES 8 : Ricky Knight Jr. derrotó a Tate Mayfairs

: Ricky Knight Jr. derrotó a Tate Mayfairs Axel Tischer y Big Damo derrotaron a Luke Jacobs y Leon Slater

CAMPEONATO FEMENIL PROGRESS: Lana Austin derrotó a Kanji (c)